"Смолинского маньяка" признали виновным: в колонию он не сядет

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, суд признал виновным «смолинского маньяка» Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасилование воспитанницы детского дома Катерины в 2009-м году и убийстве еще одной женщины в 2011 году .