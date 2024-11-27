"Смолинского маньяка" признали виновным: в колонию он не сядет

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, суд признал виновным «смолинского маньяка» Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасилование воспитанницы детского дома Катерины в 2009-м году и убийстве еще одной женщины в 2011 году .
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