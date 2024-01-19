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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Осуждённый экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев обжалует решение суда Барнаула

Осуждённый экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев обжалует решение суда Барнаула

На обжалование у защиты Владимира Фалилеева есть 15 суток Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, которого Ленинский районный суд Барнаула приговорил к 9 годам лишения свободы с штрафу 5,7 млн рублей, собирается подать апелляцию и обжаловать приговор.

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