Осуждённый экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев обжалует решение суда Барнаула

На обжалование у защиты Владимира Фалилеева есть 15 суток Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, которого Ленинский районный суд Барнаула приговорил к 9 годам лишения свободы с штрафу 5,7 млн рублей, собирается подать апелляцию и обжаловать приговор.