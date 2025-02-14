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В России появилась идея ввести выплаты за брак свыше 30 лет

В России появилась идея ввести выплаты за брак свыше 30 лет

Рассказал об идее депутат Ярослав Нилов, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК. В Госдуму решили внести законопроект о выплатах супружеским парам, у которых официальный брак длится не менее 30 лет.

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