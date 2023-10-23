Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Хромылев
    Мера наказания для террористов ( граждан других государств) - совершивших преступление на территории Российской Федер...В Олега Царева ст...
  • star
    Держись,Олег.Выздоравливай,ты нам нуженВ Олега Царева ст...
  • Андрей Шурканцев
    Всё что говорит Песков, в лучшем случае вызывает настороженность...Песков заявил об ...

Банки раскритиковали законопроект о доступе спецслужб к данным клиентов

Банки раскритиковали законопроект о доступе спецслужб к данным клиентов

Как сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России, российские банки выступили против законопроекта, в соответствии с которым силовые структуры (Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР и МВД) смогут получать доступ к информации кредитных организаций (документ был внесен в Госдуму в августе этого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх