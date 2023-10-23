Банки раскритиковали законопроект о доступе спецслужб к данным клиентов

Как сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России, российские банки выступили против законопроекта, в соответствии с которым силовые структуры (Минобороны, ФСБ, ФСО, СВР и МВД) смогут получать доступ к информации кредитных организаций (документ был внесен в Госдуму в августе этого года.