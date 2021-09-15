Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 млн рублей

В Год науки и технологий в России Сбер учредил собственную ежегодную Научную премию Сбера (6+), которая призвана поддержать деятелей науки за исследования и разработки, результаты которых имеют значительный потенциал влияния на научно-технический прогресс.
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