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Банк Синара предложит клиентам новые виды ЦФА

Банк Синара предложит клиентам новые виды ЦФА

Банк «Синара» намерен войти в реестр операторов цифровых финансовых активов (ЦФА) ЦентробанкаБанк «Синара» намерен войти в реестр операторов цифровых финансовых активов (ЦФА) Центробанка, чтобы предоставить клиентам возможность выпуска продукта на собственной платформе.

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