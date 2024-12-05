Участникам СВО разрешат распоряжаться маткапиталом без ограничений. Как выяснили «Известия», такой законопроект 6 декабря будет внесен в Госдуму главой комитета по науке и высшему образованию Госдумы Сергеем Кабышевым и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.