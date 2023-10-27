Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    https://youtu.be/8RSxx7tI7ewЗеленобесие распр...
  • Tania Еременко
    Да,  послать бы  в подарочек штучки три сатаны - Пентагону этого было бы вполне достаточно... Они-то  никого не боятс...Н. Кричевский: За...
  • Эдуард Николаев
    всех этих жидов не то что в Россию пускать нельзя их на подходе к границе земле предавать надоТолик рвется к вл...

США после России: дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

США после России: дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

Читатель прислал подборку впечатлений из твиттера русской либералки, переехавшей в США. Как ясно из реплик, дама придерживается строго прозападных взглядов, однако при этом сохраняет достаточно адекватности, чтобы честно описывать происходящее на её глазах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх