Вспомни, как по-украински будет мир

«Незалежники» упёрлись. Не на шутку, хотя не верится, что генералы, пытавшиеся с наскоку войти в Киев, Запорожье и Харьков, действительно верили, что будет иначе.
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