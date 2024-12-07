Конгрессмен-республиканец Уэсли Хант представил в Сенат США проект закона, по которому запрещается подавать на американских граждан и компании в суд в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций, препятствующих исполнению контракта.
США задумали обезопасить себя от связанных с Россией судебных исков
Комментарии
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Александр Макеев
Россия может принять свои законы об отмене всех законов США! И признать США утратившей статус независимой страны, объявить территорию бывшей США территорией разгула международного терроризма, мародёрства и пиратства! 👍
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15 час.
Silver Kont
Россия может ввести санкции против пиндосов и поставку им продукции через третьи страны.... Потом посмотрим , как пиндосы запрыгают...
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11 час.
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