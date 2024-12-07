Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Наше беззубое правосудие доводит до парадоксов. Люди страх совсем потеряли, а поэтому и нет уважения ни к законам, ни...Российский школьн...
  • Екатерина Сергеева
    Учитель беззащитен. Удивляюсь, когда смотрю на студентов педвузов - столько мазохистов.Российские школьн...
  • Вадим Кузнецов
    "Аниззяаааа анижыдеееетииии!" Черт возьми, за такое следовало бы вот так: Из школы - ВОН, с волчьим билетом Плюс ломо...Российские школьн...

США задумали обезопасить себя от связанных с Россией судебных исков

США задумали обезопасить себя от связанных с Россией судебных исков

Конгрессмен-республиканец Уэсли Хант представил в Сенат США проект закона, по которому запрещается подавать на американских граждан и компании в суд в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций, препятствующих исполнению контракта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Россия может принять свои законы об отмене всех законов США! И признать США утратившей статус независимой страны, объявить территорию бывшей США территорией разгула международного терроризма, мародёрства и пиратства! 👍
Ответить
15 час.
Silver Kont
Россия может ввести санкции против пиндосов и поставку им продукции через третьи страны.... Потом посмотрим , как пиндосы запрыгают...
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх