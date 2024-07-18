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Лавров спросил у постпреда США в ООН, не ошиблась ли она комнатой

Лавров спросил у постпреда США в ООН, не ошиблась ли она комнатой

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по вопросу Ближнего Востока 17 июля остановил свою речь и спросил у постоянного представителя США Линды Томас-Гринфилд, в той ли комнате она находится.

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