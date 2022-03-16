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В дом Погба проникли грабители во время матча «МЮ» с «Атлетико»: «Они похитили кое-что очень ценное – наше чувство безопасности»

В дом Поля Погба проникли грабители во время матча «Манчестер Юнайтед». Вчера «МЮ» дома уступил «Атлетико» (0:1) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

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