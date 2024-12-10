Lana_Borei Иванова Чмо нигде не училось, криворожские школы не могли дать положительного образования. А шила в мешке не утаить...

Владимир Бурлаков В.Бурлаков "Запад выдал Зеленскому чёрную метку, его не видят больше как президента Украины".Однако он сумел "поставить на место наглого выскочку Дональда Трампа." Он не отказался от своей миссии в Европе.С американской "флейтой нуланд" и осиновым трезубцем в руке он решил отомстить нацистам за еврейский Холокост. Зеленский уверенно ведёт крысиные полчища потомков европейского национал-фашизма, насильников и убийц в российское море ненависти к национал - фашизму, на верную гибель.Заслуга Зеленского в том,что его "план победы"обеспечит на десятки,а может сотни лет, очищение Европы от коричневой чумы нацизма !