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Заноза

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Зеленский явно посчитал себя бессмертным: нахамил Дональду Трампу так, как никогда себе еще не позволял

Зеленский явно посчитал себя бессмертным: нахамил Дональду Трампу так, как никогда себе еще не позволял

Зеленского словно понесло по волнам какого-то приступа безумия Автор: KP.RU «Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой»… Простите, вдруг, откуда ни возьмись, после Олафа Шольца в Киеве появился лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), наиболее вероятный сменщик Шольца на посту немецкого канцлера Фридрих Мерц.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Чмо нигде не училось, криворожские школы не могли дать положительного образования. А шила в мешке не утаить...
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14 час.
Владимир Бурлаков
В.Бурлаков &quot;Запад выдал Зеленскому чёрную метку, его не видят больше как президента Украины&quot;.Однако он сумел &quot;поставить на место наглого выскочку Дональда Трампа.&quot; Он не отказался от своей миссии в Европе.С американской &quot;флейтой нуланд&quot; и осиновым трезубцем в руке он решил отомстить нацистам за еврейский Холокост. Зеленский уверенно ведёт крысиные полчища потомков европейского национал-фашизма, насильников и убийц в российское море ненависти к национал - фашизму, на верную гибель.Заслуга Зеленского в том,что его &quot;план победы&quot;обеспечит на десятки,а может сотни лет, очищение Европы от коричневой чумы нацизма !
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13 час.
Галина 123
Ну как нигде не учился? Его мама как то в интервью  не помню кому, сказала, что он учился и является дипломированным юристом. Так вот и творит, что в чумную голову взбредёт, согласно полученному образованию. И Дональда Трампа не просто так задел, а с умыслом. Мол смотрите все какой я крутой, никаких авторитетов не признаю , рискую головой за &quot;любу неньку Украину&quot;.
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10 час.

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