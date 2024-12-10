Зеленского словно понесло по волнам какого-то приступа безумия Автор: KP.RU «Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой»… Простите, вдруг, откуда ни возьмись, после Олафа Шольца в Киеве появился лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), наиболее вероятный сменщик Шольца на посту немецкого канцлера Фридрих Мерц.
Зеленский явно посчитал себя бессмертным: нахамил Дональду Трампу так, как никогда себе еще не позволял
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Lana_Borei Иванова
Чмо нигде не училось, криворожские школы не могли дать положительного образования. А шила в мешке не утаить...
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14 час.
Владимир Бурлаков
В.Бурлаков "Запад выдал Зеленскому чёрную метку, его не видят больше как президента Украины".Однако он сумел "поставить на место наглого выскочку Дональда Трампа." Он не отказался от своей миссии в Европе.С американской "флейтой нуланд" и осиновым трезубцем в руке он решил отомстить нацистам за еврейский Холокост. Зеленский уверенно ведёт крысиные полчища потомков европейского национал-фашизма, насильников и убийц в российское море ненависти к национал - фашизму, на верную гибель.Заслуга Зеленского в том,что его "план победы"обеспечит на десятки,а может сотни лет, очищение Европы от коричневой чумы нацизма !
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13 час.
Галина 123
Ну как нигде не учился? Его мама как то в интервью не помню кому, сказала, что он учился и является дипломированным юристом. Так вот и творит, что в чумную голову взбредёт, согласно полученному образованию. И Дональда Трампа не просто так задел, а с умыслом. Мол смотрите все какой я крутой, никаких авторитетов не признаю , рискую головой за "любу неньку Украину".
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10 час.
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