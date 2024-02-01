Дипломат Гаврилов: у Нуланд нет задачи примирить Зеленского и Залужного

У заместителя руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Виктории Нуланд нет задачи примирить президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего армией страны Валерия Залужного.
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