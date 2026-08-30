«Запускают прямо с заводов»: советник Зеленского пожаловался на новую тактику дронов России

Новая тактика ВС РФ: дроны идут в бой без промежуточного хранения.Советник президента Украины Сергей Бескрестнов в своём Telegram-канале заявил, что российские ударные беспилотники запускаются по целям на Украине практически непосредственно с заводов, минуя этапы складирования и переброски.