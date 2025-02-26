Наталия Солдатова Всё есть везде Дожила я до преклонных лет, а многого в этой жизни так и не понимаю.
Господин певец Муромов просит хотя бы 150 тысяч на своё содержание... Я просто рыдаю!
Комментарии
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ЕП
Елена Петрова
А как же остальным пенсионерам жить на такую же пенсию? И ведь живут, еще, многие и посылки на СВО посылают. Чем же наши певцы и певуньи отличаются? Какого цвета у них кровь и кость?
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10 час.
ОЕ
Ольга Есикова
И не певец уже, без слез слушать невозможно, но тащат в передачи, внешний лоск наведут, но даже фанера не помогает.
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9 час.
АС
Александр Сысоев
Пусть питается яблоками на снегу. И спел-то за всю свою жизнь всего-то одну маленько приличную песню, и думает, что должны за это ему всю жизнь платить немалые деньги. Шваль околомузыкальная.
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9 час.
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