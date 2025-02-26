Господин певец Муромов просит хотя бы 150 тысяч на своё содержание... Я просто рыдаю!

ЕП Елена Петрова А как же остальным пенсионерам жить на такую же пенсию? И ведь живут, еще, многие и посылки на СВО посылают. Чем же наши певцы и певуньи отличаются? Какого цвета у них кровь и кость?

ОЕ Ольга Есикова И не певец уже, без слез слушать невозможно, но тащат в передачи, внешний лоск наведут, но даже фанера не помогает.