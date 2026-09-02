На Ямале 64 семьи использовали остатки маткапитала на подготовку детей к школе

На Ямале начался учебный год. Социальный фонд округа напомнил северянам, что семьи могут использовать остаток материнского капитала, в том числе на подготовку детей к школе.
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