Петербургского священника отправили в колонию за похищение человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля, ФедералПресс. Василеостровский районный суд Петербурга приговорил бывшего настоятеля храма священномученика Иерофея в здании Инспекции государственного пожарного надзора по Западному военному округу Петербурга Василия Бойко к трем годам и восьми месяцам заключения в ИК строгого режима.
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