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Тренер Швентек о допинговом деле: «Я считаю, что Игу вообще не должны были дисквалифицировать. Правила нужно менять»

Тренер Швентек о допинговом деле: «Я считаю, что Игу вообще не должны были дисквалифицировать. Правила нужно менять»

– Как вы отреагировали на шумиху, спровоцированную положительным допинг-тестом? – Я узнал обо всем довольно поздно.

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