Эксперт рассказала, как перейти в другой пенсионный фонд

Если вам кажется, что хранить деньги в рискованно негосударственном пенсионном фонде, или же вы хотите увеличить пенсионный доход, то организацию можно сменить Если вам кажется, что хранить деньги в рискованно негосударственном пенсионном фонде (НПФ), или же вы хотите увеличить пенсионный доход, то организацию можно сменить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии