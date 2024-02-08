Эксперт рассказала, как перейти в другой пенсионный фонд

Если вам кажется, что хранить деньги в рискованно негосударственном пенсионном фонде, или же вы хотите увеличить пенсионный доход, то организацию можно сменить Если вам кажется, что хранить деньги в рискованно негосударственном пенсионном фонде (НПФ), или же вы хотите увеличить пенсионный доход, то организацию можно сменить.