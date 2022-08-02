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China Times: Пелоси прилетит сегодня на Тайвань в сопровождении пяти конгрессменов от Демпартии США

China Times: Пелоси прилетит сегодня на Тайвань в сопровождении пяти конгрессменов от Демпартии США

Спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси прибудет сегодня, 2 августа, на территорию Тайваня в сопровождении пяти конгрессменов от Демократической партии Соединенных Штатов.

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