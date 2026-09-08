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Газета.ру

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Певец Потап обсуждал с Залужным возможность выступать в госпиталях для солдат

Певец Потап обсуждал с Залужным возможность выступать в госпиталях для солдат

Певец Потап в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) подтвердил, что дважды встречался с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

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