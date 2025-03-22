В Контакте

Если у вас в ВК 50 друзей, то уже какую хрень вы бы не написали, её обязательно кто-то лайкнет. Если уже 100 друзей, то ещё и репостнет.
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Если у вас в ВК 50 друзей, то уже какую хрень вы бы не написали, её обязательно кто-то лайкнет. Если уже 100 друзей, то ещё и репостнет.
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