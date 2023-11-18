Прокуратура предложила начать рассмотрение дела Трампа в августе 2024 года

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / AP Прокуратура просит суд округа Фултон (штат Джорджия) начать рассмотрение дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года против бывшего президента США Дональда Трампа в августе 2024 года.
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