Прокуратура предложила начать рассмотрение дела Трампа в августе 2024 года

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / AP Прокуратура просит суд округа Фултон (штат Джорджия) начать рассмотрение дела о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года против бывшего президента США Дональда Трампа в августе 2024 года.