Не могу найти выход из создавшегося положения

5МИНУТКАДети и семьяНе могу найти выход из создавшегося положения Через месяц мы должны подать заявление в загс. Женимся не по беременности, а потому что берём в кредит автомобиль.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикПровались эта машина, заяву пишите, пока не убил.Vera DobryaginaНичего не поняла. А зачем жениться, потому что берёте машину в кредит? Если у вас всё так напряжённо в отношениях, ваш сожитель вас ни во что не ставит, оскорбляет, распускает руки, портит имущество в ВАШЕЙ квартире, куда вы ещё лезете с этим кредитом? Вы что, для себя самой машину не сможете взять, без него? И женитьба тут причём?Евгений МоцарьВообще сумбур какой то.Вера!Вроде как зависимости от него нет никакой!Живет в своей квартире.А не в его!Зарабатывает с ее слов прилично!Да и кредит при таком раскладе могла на авто сама взять!Тут либо что то не договаривает!Либо ее положение материальное не настолько хорошо.Чтобы позволить себе кредит!И поэтому необходима так же материальная поддержка сожителя в плане его будущего погашения!И поэтому остается лишь молчать витряпочку и бояться!Коль машину до зареза хочется!Vera DobryaginaТак именно об этом я и написала. Понапишут не пойми чего, а мы разбирайся)))Ирина КайгородоваБеги девочка от него. И чем быстрее тем лучше, пока ты живая.НаталияВот как раз если поженитесь, то подпишете себе смертный приговор. Ни один представитель власти палец о палец не ударит, чтобы Вам помочь или наказать обидчика - законного мужа. Он сможет над Вами издеваться так, как ему заблагорассудится. Ваша жизнь - это ваша свобода. Ни в коем случае не узаконивайте отношения. Пишите бесконечные заявления об его издевательствах сейчас и не участковому, а в мировой суд. Желательно, чтобы были свидетели его угроз. Вы юридически ему чужой человек, и за это он может получить сполна. Нужно собрать его вещи, выставить за дверь и Вам уехать на месяц желательно в отпуск или переехать в другой район, к папе и пр., попросить соседей присмотреть за квартирой (вдруг он надумает ее взломать). Если есть деньги, наймите охрану себе.Анна МалининаНаталия, вам дельный совет дала!! прислушайтесь!! А надеяться что всё само разрешится - не тот случай, поверьте! Разок "отучит", месяцы личность по осколкам собирать будете!!Комментировать
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