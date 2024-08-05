Трехлетний ребенок угнал машину отца и сбил девушку

Пострадавшая получила телесные повреждения В Республике Марий Эл трехлетний ребенок запустил двигатель автомобиля, выехал на дорогу и сбил пешехода, сообщает в своем Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.
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