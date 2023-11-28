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Несекретные материалы

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Может ли т.н. "оппозиция", обсуждающая за границей проведение террактов против мирных граждан, выполняющих свой гражданский долг, считаться таковой?

Может ли т.н. "оппозиция", обсуждающая за границей проведение террактов против мирных граждан, выполняющих свой гражданский долг, считаться таковой?

На «Съезде народных депутатов» Ильи Пономарева предложили собрать деньги на дроны для атаки по избирательным участкам в день голосования Предложение внес эмигрировавший в Лондон 16 лет назад активист Андрей Сидельников.

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