Что-то из 90-х: на Ямале сотрудник Росгвардии привлекал подчиненных на стройку своего дома и другие работы

В Салехарде сотрудник Росгвардии стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в 2024 году начальник отдела вневедомственной охраны, используя свои властные и служебные полномочия, заставлял подчиненных работать на стройке и ремонтировать его частный дом.