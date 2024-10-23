Что-то из 90-х: на Ямале сотрудник Росгвардии привлекал подчиненных на стройку своего дома и другие работы

В Салехарде сотрудник Росгвардии стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, в 2024 году начальник отдела вневедомственной охраны, используя свои властные и служебные полномочия, заставлял подчиненных работать на стройке и ремонтировать его частный дом.
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