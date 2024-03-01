Самые жуткие теракты в Крыму доверили именно им: ФСБ задержали агентов Киева

Он помогал украинским диверсантам, которые в мае 2023 года взорвали железнодорожное полотно. Также была взята под стражу гражданка России и Украины, принимавшая участие в теракте в Севастополе против Черноморского флота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии