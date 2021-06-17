Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Николаевич
    Не много ли на себя берете, что за всех россиян отвечаете, скромнее нужно быть не ровен час за наполеона примут.Голос Мордора: Не...
  • Юрий Пенеров
    Я тоже привился, как только разрешили для 65+, а боюсь я "антипрививочной агитации" не из-за себя лично, а из-за того...Голос Мордора: Не...
  • Юрий Кушнарев
    доверяться нынешним менеджерам от медицины-помилуй Бог.Голос Мордора: Не...

Путин фактически сказал, что мы вернулись. Александр Роджерс

Путин фактически сказал, что мы вернулись. Александр Роджерс

Вчера состоялся саммит России и США, по итогам которого российский лидер Владимир Путин дал пресс-конференцию.

Вернуться к статье
52
Обсудить
Vasily Golov
Украинская власть хочет иметь кусочек Арктики и быть членом арктического совета.
vkasincev Касинцев
А морда не треснет? От дохлого осла им уши, а не кусочек Арктики! Что бы у них не оказалось вдруг или по счастливой случайности, будет продано!!!! Пусть торгуют тем, что еще осталось, кроме земли!
Vasily Golov
Украина методично работает.Без перерыва."Независимость ,суверенитет и территориальная целостность Украины"- Байден.Ему не могли ответить аналогию с Сирией,Афганистаном.Что так делают американские войска? Где их суверенитет и территориальная целостность.Провинции Идлиб и Дейр-эр-Зора фактически независимы от избранной власти. Качают нефть,продают через военных США и делят прибыль. Курды Ирака фактически в таком же положении.
Адель Неважно
Я вчера впервые поняла... как разные главы государств... боятся ударить в грязь лицом перед Путиным. Он умнее их всех вместе взятых... безумно горжусь президентом. Спасибо за его труд.
Виктор Синий
Да, Саша, в действительности не США вернулись, как выразился Джо, а заняла положенное место РФ. Только нужно нашу экономику поднять на должный уровень. А США пока будут брыкаться и угрожать всем и вся, чтоб поправить свой имидж, но уже это неосуществимо и больше всего из-за внутренних проблем.

Картина дня

наверх