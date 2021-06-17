Путин фактически сказал, что мы вернулись. Александр Роджерс

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаПутин фактически сказал, что мы вернулись. Александр Роджерс Вчера состоялся саммит России и США, по итогам которого российский лидер Владимир Путин дал пресс-конференцию.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovУкраинская власть хочет иметь кусочек Арктики и быть членом арктического совета.vkasincev КасинцевА морда не треснет? От дохлого осла им уши, а не кусочек Арктики! Что бы у них не оказалось вдруг или по счастливой случайности, будет продано!!!! Пусть торгуют тем, что еще осталось, кроме земли!VGVasily GolovУкраина методично работает.Без перерыва."Независимость ,суверенитет и территориальная целостность Украины"- Байден.Ему не могли ответить аналогию с Сирией,Афганистаном.Что так делают американские войска? Где их суверенитет и территориальная целостность.Провинции Идлиб и Дейр-эр-Зора фактически независимы от избранной власти. Качают нефть,продают через военных США и делят прибыль. Курды Ирака фактически в таком же положении.Адель НеважноЯ вчера впервые поняла... как разные главы государств... боятся ударить в грязь лицом перед Путиным. Он умнее их всех вместе взятых... безумно горжусь президентом. Спасибо за его труд.Виктор СинийДа, Саша, в действительности не США вернулись, как выразился Джо, а заняла положенное место РФ. Только нужно нашу экономику поднять на должный уровень. А США пока будут брыкаться и угрожать всем и вся, чтоб поправить свой имидж, но уже это неосуществимо и больше всего из-за внутренних проблем.Комментировать
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