Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Прямое столкновение с «русским медведем» для США немыслимо

Прямое столкновение с «русским медведем» для США немыслимо

Эрик Принс, икона мира ЧВК и основатель Blackwater, всколыхнул информационное пространство, предложив радикальный рецепт мира на Донбассе: признать Крым, Донецк и Луганск под контролем России, отказавшись от идеи членства Украины в НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх