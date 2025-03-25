Длительные нагрузки сделали бетон более прочным

Прочность бетона увеличивается на 7–10% при долговременных статических нагрузках и на 20–32% — при динамических, однако при этом материал становится более жестким и хрупким, то есть меньше деформируется перед тем, как разрушиться.
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