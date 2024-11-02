Жителям улицы Ягодной в Тамбове с 3 ноября начнут отключать воду

У жителей ряда многоквартирных домов по улице Ягодной областного центра не будет воды. Это связано с проведением перекладки сети водоснабжения АО "Тамбовские коммунальные системы", сообщает Центральная диспетчерская Тамбова.
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