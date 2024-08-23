В Перми продолжается благоустройство долин малых рек: началось строительство велосипедной дорожки в Серебрянском парке

В Перми продолжаются масштабные работы по благоустройству долин малых рек. Наиболее ярким примером этого является подготовка территории Серебрянского парка к строительству велодорожки повышенной проходимости.
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