Участники «Дакара-2024»: Аль-Аттия, Леб, Сайнс-старший, Бенавидес, ван Кастерен и другие звезды

С 6 по 19 января в Саудовской Аравии пройдет ралли-рейд «Дакар-2024». В заезде примут участие 778 участников в классах мотоциклов, квадроциклов, внедорожников, грузовиков, мотовездеходов, а также в категории «Классика» и зачете «Будущее Дакара».