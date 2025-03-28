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Царьград

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Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд Кишинева: детали происшествия

Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд Кишинева: детали происшествия

Главу Гагаузии, Евгению Гуцул, доставили в суд столицы Молдавии — Кишинёва. Это событие вызвало волну поддержки, выразившуюся в митинге, где выступил депутат парламента Вадим Фотескурия, заявив о произошедшем.

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