Главу Гагаузии Евгению Гуцул доставили в суд Кишинева: детали происшествия

Главу Гагаузии, Евгению Гуцул, доставили в суд столицы Молдавии — Кишинёва. Это событие вызвало волну поддержки, выразившуюся в митинге, где выступил депутат парламента Вадим Фотескурия, заявив о произошедшем.
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