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ФедералПресс

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Надежды на переговоры разгоняют индексы, но нефть тянет вниз

Надежды на переговоры разгоняют индексы, но нефть тянет вниз

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. В начале основной сессии на Мосбирже в понедельник российский рынок акций демонстрирует рост.

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