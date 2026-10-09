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Аргументы и Факты

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Маск заявил, что SpaceX может стать дороже всей мировой экономики

Маск заявил, что SpaceX может стать дороже всей мировой экономики

Илон Маск выразил мнение, что стоимость его компании SpaceX в будущем может многократно превысить объём всей мировой экономики.

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