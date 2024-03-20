Антонов обвинил США в попытках привлечь Латинскую Америку к помощи Киеву

Российский посол в США Анатолий Антонов обвинил американские власти в попытке втянуть страны Латинской Америки и Карибского бассейна в поставки оружия Украине и призвал Вашингтон не рассматривать регион как собственный «задний двор».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии