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Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов призвал заключенных искупать вину кровью на СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов призвал заключенных искупать вину кровью на СВО

Так он прокомментировал закон о расширении категорий осужденных, которые смогут заключать контракты с МинобороныГлава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал российских заключенных искупать вину кровью на СВО.

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