Закон, порядок, государство

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"Тачки в мясо": из-за жесткого ДТП дорога у моста во Владивостоке "заблокирована"

"Тачки в мясо": из-за жесткого ДТП дорога у моста во Владивостоке "заблокирована"

Из-за жесткого ДТП дорога у моста во Владивостоке "заблокирована". В местном Telegram-канале vlad_ork (12+) очевидцы поделились фотографиями с места дорожного происшествия.

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