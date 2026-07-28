Украинцы ожидают прилета трех ракет со стороны Ирана В украинском информационном пространстве активно распространяются сообщени.
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Украинцы ожидают прилета трех ракет со стороны Ирана В украинском информационном пространстве активно распространяются сообщени.
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