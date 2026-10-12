Температура идет на рекорд: в Краснодарском крае в октябре будет жарко. Такого не было больше 30 лет

Температура идет на рекорд: в Краснодарском крае в октябре будет жарко. Такого не было больше 30 летЖителей Краснодара ждет по-настоящему летняя погода: наступившая неделя принесет в город рекордное тепло.
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