Пост жуткой нетолерантности и гнева. О чём думают люди придавая своим статьям броские заголовки? Как пример: Какое нахрен "супероружие? У стран Запада нет, и не может быть никакого "супероружия".
Достало уже это преклонение перед Западом
Комментарии
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Андрей
просто ознакомятся , что бы возможно повысить эффективность перехвата этих ракет. А нет,так и так неплохо сбиваем. А всем пиндосам и пропиндосам ждать Кинжала , как кары господней.
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15 час.
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