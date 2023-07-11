Закон и Порядок

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Достало уже это преклонение перед Западом

Достало уже это преклонение перед Западом

Пост жуткой нетолерантности и гнева. О чём думают люди придавая своим статьям броские заголовки? Как пример:  Какое нахрен "супероружие? У стран Запада нет, и не может быть никакого "супероружия".

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Комментарии
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Андрей
просто ознакомятся , что бы возможно  повысить эффективность перехвата этих ракет. А нет,так и так неплохо сбиваем. А всем пиндосам и пропиндосам ждать Кинжала , как кары господней.
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15 час.

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