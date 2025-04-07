Как Трамп показывает Путину, что не надо бояться стать вождем

Андрей

Сегодня для России пока нет лучшего президента, чем Путин. Во всяком случае я другого пока не вижу на его месте. Однако! "Не замечая" того, что мы воюем сегодня с коллективным западом, а не с Украиной, эту войну можно вести бесконечно! Территорию РФ обстреливают с территории Украины именно наемники стран НАТО, оружием НАТО и по целеуказаниям специалистов НАТО! И пока мы ответным ударом не уничтожим, для примера, аэродром Жешуа в Польше и склады там, эту войну не остановить! Небходимо агрессии НАТО дать ответ, а не делать вид, что мы не знаем кто нам противостоит!