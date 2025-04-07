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Как Трамп показывает Путину, что не надо бояться стать вождем

Как Трамп показывает Путину, что не надо бояться стать вождем

Имперский Стяг Часть 1: Трамп подыгрывает Путину. Путин подыгрывает Трампу. Два мощных лидера понимают одно и то же.

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Комментарии
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Андрей
Сегодня для России пока нет лучшего президента, чем Путин. Во всяком случае я другого пока не вижу на его месте. Однако!  &quot;Не замечая&quot; того, что мы воюем сегодня с коллективным западом, а не с Украиной, эту войну можно вести бесконечно! Территорию РФ обстреливают с территории Украины именно наемники стран НАТО, оружием НАТО и по целеуказаниям специалистов НАТО! И пока мы ответным ударом не уничтожим, для примера, аэродром Жешуа в Польше и склады там, эту войну не остановить! Небходимо агрессии НАТО дать ответ, а не делать вид, что мы не знаем кто нам противостоит!
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14 час.
A
Andrey
Дурные привычки толпы не дадут &quot;Унести&quot;. А мог бы.
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8 час.
Федор Родников
Доню импичментируют,а потом помоют и ещё пару раз импичментируют😅🤣😂
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5 час.
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