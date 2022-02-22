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«Фигуристка Валиева - цирковая обезьянка»: в эфире «Эха Москвы» оскорбили юную гордость России

«Фигуристка Валиева - цирковая обезьянка»: в эфире «Эха Москвы» оскорбили юную гордость России

В кои веки произошло событие, которое привело к общему знаменателю самых непримиримых врагов - от бесноватых ура-патритов с упитанными и вальяжными номенклатурными господами, до нищих безработных с больными и замордованными реформами пенсионерами.

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