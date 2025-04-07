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Царьград

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Краснодарский Край: Инвестиции в Экономику Превысили 1,1 Триллиона Рублей

Краснодарский Край: Инвестиции в Экономику Превысили 1,1 Триллиона Рублей

Краснодарский край удвоил объем привлеченных инвестиций, превысив 1,1 трлн рублей. Вице-губернатор Александр Руппель отметил выгодное геоположение и поддержку государства.

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