Германия разделила блокадников Ленинграда на «любимых» и «нелюбимых»

Сергей КузнецовПолитикаГермания разделила блокадников Ленинграда на «любимых» и «нелюбимых» Правительство Германии решило выплачивать ежемесячные пенсии евреям, которые пережили блокаду Ленинграда.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПятнистыйГермания не понимает одного- она себя противопоставляет многим и евреям в том числе. Хватит уже каяться. Эйхман ответил за свои дела, Гёсс тоже. Нынешнее поколение ни в чем не виновато ни перед кем. Да и не отвечает внук или правнук за деда/прадеда.Комментировать
Свежие комментарии