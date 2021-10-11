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Германия разделила блокадников Ленинграда на «любимых» и «нелюбимых»

Германия разделила блокадников Ленинграда на «любимых» и «нелюбимых»

Правительство Германии решило выплачивать ежемесячные пенсии евреям, которые пережили блокаду Ленинграда.

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Александр Пятнистый
Германия не понимает одного- она себя противопоставляет многим и евреям в том числе. Хватит уже каяться. Эйхман ответил за свои дела, Гёсс тоже. Нынешнее поколение ни в чем не виновато ни перед кем. Да и не отвечает внук или правнук за деда/прадеда.

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