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Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов

Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов

Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба© РИА Новости / Максим БлиновВчера 55K прочитали Владимир Корнилов Неделя прошла с момента ужасной резни, устроенной террористами в "Крокус Сити Холле".

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