Власти ОАЭ планируют создать фирму для хранения 27 млрд долларов активов

РИАМО - 4 янв. Крупнейшая компания, которая зарегистрирована на бирже Абу-Даби и возглавляется ключевым членом королевской семьи, планирует создать холдинговую фирму с активами на 27 млрд долларов, сообщает «Коммерсант».
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